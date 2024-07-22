"Впечатление от игры "Спартака" у меня какое?то очень грустное. Абаскаль толком не был тренером: он ничему не научил спартаковских футболистов. То же самое может случиться и с новым тренером. Начало очень тягостное. Был не самый тяжелый соперник. Ну что это такое? Кошмар! Пропустили от "Оренбурга" аж два мяча", — приводит слова Смородской "Матч ТВ".
21 июля, в первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" (0:2). Счёт в игре на 62-й минуте открыл защитник Матиас Перес, а преимущество оренбуржцев на 67-й минуте удвоил полузащитник Эмирджан Гюрлюк. Данная игра стала первой для "Спартака" под руководством нового главного тренера - сербского специалиста Деяна Станковича.
Во втором туре 28 июля "Спартак" на выезде сыграет против "Химок". Начало встречи назначено на 15:00 по московскому времени.
Смородская - о поражении "Спартака": кошмар! Пропустили от "Оренбурга" аж два мяча
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала поражение московского "Спартака" от "Оренбурга" в первом туре РПЛ.
Фото: "РИА Новости"