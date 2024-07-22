"У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо еще что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки "Зенита", и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит", — цитирует Лончара Sport24.
По оценке интернет портала Transfermarket, рыночная стоимость всех футболистов петербургского "Зенита" составляет 172,6 млн евро. В то же время рыночная стоимость всех игроков, которые выступают в чемпионате Венгрии, равна 149 млн евро.
Черногорский полузащитник Стефан Лончар, который этим летом перебрался в "Акрон", последние полтора года выступал за венгерский клуб "Дебрецен". В минувшем сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице.
Новичок "Акрона" Лончар: игроки "Зенита" дороже всей лиги Венгрии. Это говорит о многом
Новичок тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар поделился своим мнением насчёт гегемонии петербургского "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"