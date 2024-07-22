Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
2 - 4 2 4
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Новичок "Акрона" Лончар: игроки "Зенита" дороже всей лиги Венгрии. Это говорит о многом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новичок тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар поделился своим мнением насчёт гегемонии петербургского "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
"У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо еще что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки "Зенита", и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит", — цитирует Лончара Sport24.

По оценке интернет портала Transfermarket, рыночная стоимость всех футболистов петербургского "Зенита" составляет 172,6 млн евро. В то же время рыночная стоимость всех игроков, которые выступают в чемпионате Венгрии, равна 149 млн евро.

Черногорский полузащитник Стефан Лончар, который этим летом перебрался в "Акрон", последние полтора года выступал за венгерский клуб "Дебрецен". В минувшем сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице.

Зенит Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится