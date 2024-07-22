"В желании Чалова перейти в "ПАОК" есть слагаемые — попробовать себя в другой стране, пожить в другой стране, увидеть другой футбол, изучить язык. Но ясно, что главное — футбол. Но я бы не сказал, что чемпионат Греции сильнее российского, хотя греческая команда, "Олимпиакос", выиграла Лигу конференций. Это нормальный чемпионат, там есть сильные специалисты", — цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что греческий "ПАОК" готов активировать опцию в контракте Фёдора Чалова с ЦСКА и выкупить 26-летнего футболиста. Нападающий является воспитанником "армейцев". За основную команду красно-синих форвард провёл 262 игры, в которых 89 раз поразил ворота соперника и 44 раза отметился результативной передачей.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.
Сергей Ташуев раскрыл причины предстоящего трансфера Федора Чалова в "ПАОК"
Российский тренер Сергей Ташуев раскрыл причины предстоящего трансфера нападающего ЦСКА Федора Чалова в греческий "ПАОК".
Фото: "Матч ТВ"