"Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. Но чемпионат Европы — есть чемпионат Европы. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ — это лучшая лига в мире!" - приводит слова Байрамян "РБ Спорт".
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 20 июля. В восьми играх первого тура в общей сложности было забито 25 мячей. Самой результативной стала встреча нижегородского "Пари НН" и казанского "Рубина" - со счётом 2:4 выиграли гости. "Ростов", за который выступает Байрамян, у себя дома сыграл в безголевую ничью с московским ЦСКА - эта игра стала единственной в туре, которая завершилась без забитых мячей.
Байрамян: каждый турнир по-своему хорош, а РПЛ — это лучшая лига в мире
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился своими впечатлениями о прошедшем чемпионате Европы 2024 и о первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ