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"Матч ТВ": "Динамо" собирается продлить контракт с Нгамалё до лета 2026 года

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По информации СМИ, московское "Динамо" собирается продлить контракт с нападающим Муми Нгамалё до лета 2026 года.
Фото: ФК "Динамо"
Действующее соглашение, которое после сезона-2023/24 было автоматически продлено на один год, рассчитано до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 30-летнего игрока составляет 4,5 млн евро.

Московское "Динамо" приобрело камерунского футболиста у швейцарского "Янг Бойз" в сентябре 2022 года за 2 млн евро. За это время нападающий сыграл за бело-голубых в 59 матчах (в среднем, 64,7 мин. за игру), забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. В том числе он отличился в матче первого тура РПЛ-2024/25 против "Факела".

Источник: "Матч ТВ"

Динамо Муми Нгамалё
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