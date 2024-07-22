"Я в хорошей форме. Перед сезоном была небольшая травма, ушиб. Попали на тренировке в мышцу. Оттек прошел и я тренировался 3-4 дня в общей группе. 9,3% жировая прослойка. Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил", — цитирует Глушакова "СЭ".
В конце июня подмосковные "Химки" объявили о заключении однолетнего контракта с бывшим игроком московского "Спартака" и сборной России Денисом Глушаковым. 37-летний полузащитник пришёл в команду на правах свободного агента после ухода из армянского клуба "Урарту". Глушаков ранее уже выступал за "Химки" - с октября 2020 г. до февраля 2023 г.
Футболист не выступал за сборную России с марта 2018 года. Всего на его счету 57 игры за национальную команду, в которых он забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.
Денис Глушаков: к сборной готов, у меня жировая прослойка 9,3%
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о своём физическом состоянии.
Фото: ФК "Химки"