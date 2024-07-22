"Мы поменяли спортивный блок, пришли другие люди. Эти люди понимают, что команде нужно быть в десятке. Задачу поставил губернатор. Нам надо прекратить смотреть назад, огладываться на "лучшую лигу мира". Надо бороться за более высокие позиции. Для этого все у нашего клуба есть: прекрасный стадион, болельщики, количество которых постоянно растет. Их любят, несмотря на результат. Теперь всё в их ногах, мы в них верим", — цитирует Мелик?Гусейнова "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Пари НН" был основан летом 2015 года. В Российскую Премьер-Лигу команда пробилась в 2021 году. За три сезона в сильнейшем футбольном дивизионе России клуб из Нижнего Новгорода занимал 11 место (в сезоне-2021/22) и два раза 13 место. В стыковых матчах "Пари НН" дважды выходил победителем, обыгрывая московскую "Родину (в 2023 г.) и тульский "Арсенал" (в 2024 г.).
Новый сезон РПЛ нижегородцы начали 22 июля с домашнего поражения от казанского "Рубина" (2:4). Во втором туре 27 июля они у себя дома примут московский ЦСКА. Начало встречи в 15:00 по московскому времени.
Гендиректор "Пари НН": губернатор поставил задачу - быть в десятке. Надо прекратить огладываться на "лучшую лигу мира"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов рассказал о задаче, поставленной перед командой на этот сезон.
Фото: ФК "Пари НН"