Черчесов поддержал тренера "Спартака" Станковича: я тоже начинал с поражения

Российский тренер Станислав Черчесов выразил поддержку главному тренеру " Спартака " Деяну Станковичу после неудачного дебюта в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Ференцварош"

"Пройдет время, человек прочувствует, что такое РПЛ, будут какие-то замены, и насколько это удастся, покажет время. Я так говорю, потому что помню, что в "Легии" тоже начал с поражения, в "Ахмате" тоже проиграли. Но потом у нас был "золотой дубль" в Польше, и, дай бог, здесь тоже так будет. Главное, не зацикливаться и делать свою работу", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".



Деян Станкович пришел в московскую команду этим летом, сменив на тренерском мостике Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Первую тренировку сербский специалист провел 21 июня, а также успел познакомиться с футболистами в нескольких товарищеских играх перед началом нового сезона. В первом туре РПЛ красно-белые под руководством Станковича проиграли в гостях "Оренбургу" со счетом 0:2. Все пропущенные мячи пришли во втором тайме, голами за оренбуржцев отметились Матиас Перес и новичок команды турецкий нападающий Эмриджан Гюрлюк. Во втором туре спартаковцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками".