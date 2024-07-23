Сообщается, что форвард сборной Колумбии в шорт-листе "Бетиса" находится на первых местах.
Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По обновленной после Кубка Америки 2024, где нападающий вместе с национальной командой дошёл до финала, принял участие во всех 6 играх и забил 2 гола, оценке интернет-портала Transfermarket рыночная стоимость футболиста составляет 14 млн евро.
Источник: Legalbet
Legalbet: "Бетис" активно интересуется нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой
По информации СМИ, испанский "Бетис" активно интересуется 31-летним колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Краснодар"