"Соболев переходит в "Зенит"? Эта информация не соответствует действительности", - передает слова Медведева Sport24.
Напомним, ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович объявил команде об уходе центрфорварда Александра Соболева в "Зенит". Позднее в клубе сообщили об отстранении игрока от тренировок с основной командой красно-белых.
Председатель правления "Зенита" - о переходе Соболева: эта информация не соответствует действительности
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"