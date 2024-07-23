"Известно ли мне что-то об интересе ЦСКА к Глебову? Допускаю, что между клубами были контакты. Но, как мне известно, предложения по нему не было", - цитирует агента "СЭ".
Опорный полузащитник Данил Глебов перешел в "Ростов" в январе 2019 года. Контракт капитана желто-синих с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету 24-летнего хавбека 11 забитых мячей и 16 голевых передач в 169 матчах за ростовскую команду.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к Глебову.
Агент Глебова - об интересе ЦСКА: допускаю, что между клубами были контакты
Агент хавбека "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"