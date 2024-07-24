"Думаю, его берут как игрока ротации. Берут его, понимая, видимо, что уходит Кассьерра. Во всех других случаях надо брать условного Голенкова. Это перспектива. Если вам нужен игрок ротации, который будет работать на себя и на команду", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Вчера, 23-го июля, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал заявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что нападающий заявил главному тренеру, что он хочет перейти в петербургский "Зенит". Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда 10-12 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Соболев провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.
Широков: думаю, "Зенит" берет Соболева в качестве игрока ротации
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"