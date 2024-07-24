"Что происходит со "Спартаком" последние два года, я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, как у этой команды больше нет души, они больше не способны играть как одна команда. Ситуация Соболева, как и ситуация с Джикией, очень показательна. Кажется, кто-то в клубе боится таких харизматичных ребят, как Соболев и Джикия", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Вчера, 23-го июля, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард может перейти в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах. В 1-м туре РПЛ красно-белые уступили на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2.
По окончании сезона-2023/2024 "Спартак" на правах свободного агента покинул центральный защитник Георгий Джикия. Сообщалось, что игроком интересуется махачкалинское "Динамо" и ряд турецких клубов.
Камоцци: кажется, кто-то в клубе боится таких харизматичных ребят, как Соболев и Джикия
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном уходе Александра Соболева.
Фото: Sport24