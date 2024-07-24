"В "Спартаке" вообще творится черти что - и в прошлом сезоне, и в этом. Пришел непонятный тренер с непонятными целями, а главное - с непонятными навыками. Станкович - как Абаскаль, очередной тренер, который ничего не умеет. Просто ничего - ни сборы провести нормально, ни игру поставить", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
В апреле 2024 года руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. По окончании сезона-2023/2024 клуб возглавил сербский тренер Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на выезде уступили "Оренбургу" со счётом 0:2. В Кубке России "Спартак" сыграет в одной группе с московским "Динамо", самарскими "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо". Вчера стало известно, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой.
Смородская: Станкович - как Абаскаль, очередной тренер, который ничего не умеет
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Локомотив"