"Соболев не является выдающимся футболистом, поэтому вряд ли он что-то покажет в "Зените". Он просто распиаренный игрок. Его уход не станет потерей для "Спартака", потому что он спит и видит себя в "Зените". Для москвичей игрок закончился. Неплохой футболист, но он больше не сможет помочь красно-белым", - сказал Смородская.
В СМИ пишут о том, что Александр Соболев этим летом может присоединиться к сине-бело-голубым, однако, по информации прессы, клубы пока не достигли окончательной договорённости по сумме трансфера. Недавно стало известно, что нападающего отстранили от тренировок с первой команды, также сообщалось, что нападающий отказывается выступать за красно-белых и хочет перейти в "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.
Источник: Metaratings
Смородская: Соболев вряд ли что-то покажет в "Зените", он просто распиаренный игрок
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила перспективы центрфорварда "Спартака" Александра Соболева заиграть в петербургском "Зените".
Фото: РИА Новости