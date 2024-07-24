"Отстранение Соболева - маркер того, что он одной ногой в "Зените"? Не факт, что его отстранили именно из-за этого. Мы точно не знаем причину, но она есть. Может, он ведет с кем-то переговоры, но отстранили его не из-за этого. Есть куча причин. Тренер может отстранить за нарушение дисциплины, может за что-то ещё. В случае с Соболевым причина глубже, чем просто переговоры с "Зенитом". Возможно, его отстранили за то, что он не выполняет обязательства по контракту. У клуба есть на это право", - сказал Прудников.
Ранее в СМИ сообщалось, что Александра Соболева отстранили от тренировок в первой команде на фоне слухов о его желании перейти в петербургский "Зенит". В новом сезоне Российской Премьер-Лиги центрфорвард принял участие в одной игре, выйдя с первых минут в матче 1-го тура с "Оренбургом" (0:2). Александр результативными действиями не отличился и был заменен на 68 минуте, когда команда пропустила два мяча. В прессе писали о том, что 27-летний нападающий может присоединиться этим летом с сине-бело-голубым, однако клубы пока не сошлись в окончательной цене трансфера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Соболев записал на свой счет 10 забитых мячей и девять голевых передач в 34 матчах за красно-белых.
Источник: Metaratings
Прудников: причина отстранения Соболева глубже, чем просто переговоры с "Зенитом"
Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников прокомментировал информацию о том, что нападающего красно-белых Александра Соболева отстранили от тренировок с первой командой.
Фото: ФК "Спартак"