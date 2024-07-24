Головин выложил снимок в своих соцсетях, снабдив его надписью: "На базе". Вместе с ним на фотографии запечатлен игрок московского "Спартака" Никита Чернов. В Telegram-канале российской сборной обратили внимание на отдых полузащитника.
Александр Головин, которому в мае исполнилось 28 лет, родился в небольшом городе Калтане в Кузбассе. В 2018 году после домашнего чемпионата мира в России хавбек перешел из ЦСКА в "Монако", там он играет до сих пор. По итогам прошедшего чемпионата Франции "монегаски" заняли второе место.
"Зачем мне солнце Монако, когда есть бани Калтана". Пресс-служба сборной России показала отдых Головина
Официальный Telegram-канал сборной России опубликовал фотографии с отдыха полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: соцсети Александра Головина