Metaratings: Барко провел первую тренировку со "Спартаком"

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Аргентинский игрок Эсекьель Барко провел первую тренировку с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Ривер Плейт"
Как сообщает источник, футболист провел первую тренировку в составе московской команды. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, пока ожидал завершение юридических нюансов трансфера.

На данный момент Барко является футболистом "Ривер Плейт", в составе которого он провел 127 матчей, забил 17 мячей и отдал 19 голевых передач.

Трансферная стоимость аргентинца оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.

Источник: Metaratings

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