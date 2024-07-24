Как сообщает источник, футболист провел первую тренировку в составе московской команды. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, пока ожидал завершение юридических нюансов трансфера.
На данный момент Барко является футболистом "Ривер Плейт", в составе которого он провел 127 матчей, забил 17 мячей и отдал 19 голевых передач.
Трансферная стоимость аргентинца оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Барко провел первую тренировку со "Спартаком"
Аргентинский игрок Эсекьель Барко провел первую тренировку с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Ривер Плейт"