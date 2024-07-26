Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:15
УфаНе начат

Балахнин: с трудом верю, что "Краснодар" сможет бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил шансы "Краснодара" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Быки" сейчас выглядят на голову слабее, чем в прошлом сезоне. Ушли лидеры в обороне, Сафонов - много перемен, которые влияют на игру "Краснодара". Я с трудом верю, что южане смогут бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне", - сказал Балахнин.

В прошлом сезоне судьба чемпионского титула решалась в последнем 30-м туре. "Краснодар" завоевал серебряные медали, набрав всего на один балл меньше, чем чемпион петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России, набрав 57 очков. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги "быки" начали с ничьей с грозненским "Ахматом" (1:1), "Зенит" разгромил в Самаре "Крылья Советов" со счетом 0:4.

Во втором туре, который стартует в эту субботу, команда Сергея Семака сыграет с казанским "Рубином" на выезде, а краснодарский клуб примет на своем поле махачкалинское "Динамо".

Источник: "Евро-Футбол"

Сергей Балахнин Зенит Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится