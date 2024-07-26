"Быки" сейчас выглядят на голову слабее, чем в прошлом сезоне. Ушли лидеры в обороне, Сафонов - много перемен, которые влияют на игру "Краснодара". Я с трудом верю, что южане смогут бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне", - сказал Балахнин.
В прошлом сезоне судьба чемпионского титула решалась в последнем 30-м туре. "Краснодар" завоевал серебряные медали, набрав всего на один балл меньше, чем чемпион петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России, набрав 57 очков. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги "быки" начали с ничьей с грозненским "Ахматом" (1:1), "Зенит" разгромил в Самаре "Крылья Советов" со счетом 0:4.
Во втором туре, который стартует в эту субботу, команда Сергея Семака сыграет с казанским "Рубином" на выезде, а краснодарский клуб примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Источник: "Евро-Футбол"
Балахнин: с трудом верю, что "Краснодар" сможет бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил шансы "Краснодара" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"