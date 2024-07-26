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Давыдов: для "Спартака" матч с "Химками" будет тяжелым. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята

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Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между красно-белыми и подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Спартак"
"Для "Спартака" матч будет тяжелым, 100 процентов. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята, для которых это принципиальная игра. Это первые пять туров, где любая команда может обыграть любого соперника, где-то на эмоциях", - сказал Давыдов.

Встреча "Химок" и московского "Спартака" пройдет в это воскресенье 28 июля на домашнем стадионе красно-черных "Арена Химки", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. В первом туре красно-белые, которых возглавляет Деян Станкович, потерпели поражение в выездном матче с "Оренбургом" (0:2). Подмосковная команда при своих болельщиках сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1).

Источник: "РБ Спорт"

Денис Давыдов Спартак
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