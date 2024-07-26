"Сине-бело-голубые выглядит очень мощно в начале сезоне. С таким "Зенитом" "Рубину" тяжело будет справиться, но исторически казанцы всегда сопротивляются питерцам. И Рахимов всегда неплохо играет против "Зенита", но сейчас сине-бело-голубые сильнее", - сказал Непомнящий.
Встреча "Рубина" с "Зенитом" пройдет в эту субботу, 27 июля на домашнем стадионе казанцев "Ак Барс Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне подопечные Рашида Рахимова нанесли поражение сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге (0:2), когда команда Сергея Семака боролась за чемпионство. В игре первого круга в Казани "Зенит" одержал победу со счетом 3:0. В первом туре петербургский клуб разгромил самарские "Крылья Советов" 4:0, "Рубин" переиграл "Пари НН" 4:2.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий: Рахимов всегда неплохо играет против "Зенита", но сейчас сине-бело-голубые сильнее "Рубина"
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"