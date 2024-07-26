"Я думаю, что Сергей Семак проделал огромную работу. В столетие "Зенита" есть только одна цель - побеждать. Думаю, как и всегда, "Зенит" будет стремиться побеждать в каждой игре, так же, как и СКА Санкт-Петербург", - сказал Ротенберг.
Сине-бело-голубые в прошлом сезоне в шестой раз подряд стали чемпионами России. Подопечные Сергея Семака помимо золотых медалей РПЛ стали обладателями Кубка и Суперкубка. В 2025 году зенитовцы отпразднуют значимую дату - 100 лет со дня основания клуба. В начавшемся сезоне-2024/25 "Зенит" повторил успех в Суперкубке, обыграв серебряного призера российского чемпионата "Краснодар" (4:2), а также набрал первые три очка в 1-м туре против самарских "Крыльев Советов" (4:0).
Источник: "Спорт-Экспресс"
Тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг: в столетие "Зенита" есть только одна цель - побеждать
Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался о стремлении "Зенита" взять очередное чемпионство РПЛ в год столетия клуба.
Фото: ФК "Зенит"