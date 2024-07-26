"Джикия никому не нужен в России. Возможно, он хочет слишком большую зарплату, но наступает момент, когда нужно играть не за деньги, а из-за любви к футболу", - цитирует Петровича "РБ Спорт".
Экс-защитник сборной России Георгий Джикия находится в статусе свободного агента. Его контракт с московским "Спартаком" истек в конце прошлого сезона. Ранее сообщалось, что услуги футболиста были предложены нескольким московским клубам. В числе претендентов на Джикию, в частности, назывался "Локомотив".
Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев в интервью заявлял, что к игроку есть интерес из заграницы. По словам агента, Джикия может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Петрович - о будущем Джикии после ухода из "Спартака": он никому не нужен в России
Экс-тренер "Анжи" Желько Петрович высказался о карьере защитника Георгия Джикии, покинувшего "Спартак" по итогам прошлого сезона.
Фото: "Матч ТВ"