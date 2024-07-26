"Играют с чемпионом, у которого хорошо поставлена игра, индивидуально сильные исполнители, которые сейчас на волне хорошей игры, огромного объёма голевых моментов. Выиграли Суперкубок, очень здорово играли в Самаре и сыграли на ноль. "Рубину" будет очень тяжко. Я даю пятипроцентный шанс на одно очко", - заявил Попов.
"Зенит" и "Рубин" сыграют в очном матче в рамках 2-го тура Премьер-лиги. Игра пройдет в субботу, 27-го июля в Казани. В 1-м туре обе команды одержали уверенные победы. "Рубин" начал сезон с выездной победы над "Пари НН" (4:2). "Зенит", в свою очередь, разгромно переиграл в Самаре "Крылья Советов" (4:0).
Неделей ранее "Зенит" встречался с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:2.
Источник: Metaratings
Экс-защитник "Рубина" Попов: шансы казанцев на ничью с "Зенитом" - 5 процентов
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с "Зенитом" во 2-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости