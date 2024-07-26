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Осинькин - о поражении от "Ростова": пока все нам залетает и залетает

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался после поражения в матче 2?го тура РПЛ от "Ростова" (1:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В какой-то момент мы не смогли перетерпеть. В ситуации с первым голом можно еще 280 раз так пробить, и никогда мяч туда не попадет. Пока все нам залетает и залетает", - цитирует Осинькина "Матч ТВ".

Сегодня, 26 июля, состоялся матч 2-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" принимали на своем поле "Ростов". Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Напомним, в прошлом туре команда Игоря Осинькина также дома уступила петербургскому "Зениту" (0:4). Таким образом самарцы не набрали на данный момент ни одного очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Осинькин Крылья Советов Ростов
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