"Мне кажется, что Довбню подписали для удобства расчетов, потому что я не вижу больше смысла в таком трансфере. "Спартак", конечно, в последнее время удивляет своими покупками. Думал, что трансфер Угальде самый угарный, но нет, дно еще не пробито, есть куда падать и падать", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
Вчера, 26-го июля, московский "Спартак" объявил о переходе голкипера Александра Довбни на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь провел за ярославский "Шинник" во всех турнирах 33 матча, пропустил 37 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. 37-летний вратарь подписал контракт с клубом на один сезон.
Напомним, что в зимнее трансферное окно красно-белые приобрели нападающего голландского "Твенте" Манфреда Угальде за 15 миллионов евро. Игрок сборной Коста-Рики провел за "Спартак" 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.
Червиченко - о переходе Довбни: думал, что трансфер Угальде самый угарный, но нет, дно еще не пробито
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о трансфере голкипера Александра Довбни.
Фото: ФК "Спартак"