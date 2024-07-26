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Бушманов - о трансфере Довбни в "Спартак": в Европе это стандартная практика, его опыт пригодится команде

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Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал подписание 37-летнего Александра Довбни на роль третьего вратаря красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Подписание Довбни воспринимаю абсолютно нормально. В Европе, например, это стандартная практика, когда клубы подписывают опытных голкиперов. Довбня точно не помешает "Спартаку", его опыт пригодится команде. Это лучше, чем держать молодого Свинова на скамейке запасных. Матчей в сезоне много, Довбня получит свое игровое время", - заявил Бушманов.

26-го июля московский "Спартак" объявил о подписании контракта с голкипером Александром Довбней. Соглашение с 37-летним футболистом подписано на 1 год. Сообщалось, что подписание опытного вратаря на роль третьего голкипера - идея нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Прошлый сезон Александр Довбня провел в ярославском "Шиннике". Последние годы он провел в таких клубах, как московское "Торпедо", "Ротор", "Оренбург" и "СКА-Хабаровск". Третий вратарь "Спартака" в прошлом сезоне Евгений Свинов ранее был продан в "Балтику".

Источник: "РБ Спорт"

Евгений Бушманов Спартак Александр Довбня Российские трансферы
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