23-летний центральный защитник "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Николас Валентини мог оказаться в РПЛ. Как сообщает "РБ Спорт", активную заинтересованность в подписании футболиста проявлял "Краснодар". По данным источника, Валентини готов был переехать в Россию, однако руководство "Бока Хуниорс" не устроило предложение "Краснодара".
Напомним, состав "Краснодара" в летнее трансферное окно покинул центральный защитник Хуниор Алонсо. Парагваец принял решение вернуться в "Атлетико Минейро" из чемпионата Бразилии. На его место из бразильского "Сан-Паулу" был приобретен 25-летний Диего Коста. Сумма трансфера составила 7.5 миллиона евро.
"РБ Спорт": руководство "Бока Хуниорс" не отпустило Николаса Валентини в "Краснодар"
"Краснодар" не смог подписать аргентинского центрального защитника Николаса Валентини из клуба "Бока Хуниорс".
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