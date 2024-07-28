"У нас нет соглашения по продлению контракта, мы ведем переговоры. Есть пара нюансов, которые надо решить", - цитирует слова агента "Евро-Футбол.ру".
Действующий контракт Роши с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе "армейцев" бразильский защитник провел 70 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.
Агент Виллиана Роши высказался по поводу будущего игрока в ЦСКА
Эмануэль Мело, футбольный агент игрока ЦСКА Виллиана Роши, высказался по поводу будущего своего клиента в стане "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА