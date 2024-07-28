"Что касается нового контракта, то пока ничего не подписано, но есть некоторый прогресс. Посмотрим, что как сложится ситуация в ближайшие дни", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Рыночная стоимость 29-летнего бразильца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Игрок выступает за московский ЦСКА с сентября 2022 года, ранее он играл за "Портимоненсе" и "Кова-Пиедади".
Представители защитника ЦСКА Роши: новый контракт? Пока ничего не подписано, но есть прогресс
Представитель агентства Sferico Sports Management, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, высказался о переговорах по новому контракту игрока.
Фото: ПФК ЦСКА