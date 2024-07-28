"Не нужно сейчас перебарщивать с похвалами в адрес "Зенита", говорить, что он будет выносить всех. Первые игры - разная готовность клубов, у всех много шероховатостей в игре. (...) Вот матчи с "Ростовом", а потом - с "Динамо", которые предстоят петербуржцам, покажут уровень их готовности к сезону. Это серьезные соперники. Пока делать глобальные выводы насчет "Зенита", как и других команд, рано. Надо подождать семь-восемь туров", - сказал Туфрин.
Петербургский "Зенит" начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с двух крупных побед подряд и разницей мячей 8:0. В первом туре сине-бело-голубые обыграли самарские "Крылья Советов" (4:0), с тем же счетом петербуржцы в минувшую субботу переиграли в гостях казанский "Рубин". Отметим, что до старта чемпионата команда Сергея Семака оказалась сильнее "Краснодара" (4:2) в матче за Суперкубок. После двух туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с шестью набранными очками, на втором месте с двумя викториями в активе идет московское "Динамо". В следующих 3-м и 4-м турах РПЛ действующий чемпион России примет на своем поле "Ростов" и "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Туфрин: не нужно перебарщивать с похвалами "Зенита". Матчи с "Ростовом" и "Динамо" покажут уровень их готовности
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался по поводу удачно складывающего начала сезона у сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"