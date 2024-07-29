"Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России - для нас нет никаких проблем. Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года", - цитирует Джабира Sport24.
Напомним, что в сентябре сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче, который прошел на "ВТБ Арене" в Москве, со счетом 4:0. В июне команда Валерия Карпина с таким же счетом обыграла Белоруссию - встреча прошла в Минске на стадионе "Динамо".
Ранее появилась информация, что национальная команда России может сыграть на турнире, в котором также примут участие Вьетнам и Малайзия. Сборная России располагается на 33-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Занзибар отсутствует в рейтинге.
Сборная Занзибара готова сыграть с Россией в сентябре или октябре
Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: GETTY IMAGES