"Маухуб прошел медосмотр для перехода в "Динамо"? Да", - цитирует агента "СЭ".
Мехди Маухуб провел за "Раджа Касабланка" во всех турнирах 24 матча и отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего марокканца в 600 тысяч евро. Напомним, что во 2-м туре РПЛ бело-голубые на своем поле одержали победу над "Локомотивом" со счетом 3:1.
Агент Маухуба подтвердил, что игрок прошел медосмотр для перехода в "Динамо"
Футбольный агент Анис эль-Мехди, представляющий интересы нападающего "Раджа Касабланка" Мехди Маухуба, подтвердил, что игрок прошел медосмотр перед переходом в "Динамо".
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