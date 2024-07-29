"В последнем сезоне мы показали, что можем бороться с "Зенитом". Конечно, у них очень хорошая команда с сильными игроками. У них произошли большие изменения, чтобы остаться на высоком уровне. Будет сложно с ними соревноваться, но давайте посмотрим, что получится", - цитирует Дасу "Чемпионат".
В прошлом сезоне Эли Даса провел за московское "Динамо" во всех турнирах 22 матча и отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро. Во 2-м туре РПЛ команда Марцела Лички одержала победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:1.
По итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков в 30-ти матчах.
Защитник "Динамо" Даса: в последнем сезоне мы показали, что можем бороться с "Зенитом"
Фото: ФК "Динамо"