"Луис невероятно счастлив в "Динамо". Его состояние? Конечно, против "Спартака" он сможет провести на поле какое-то количество времени", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, что Луис Чавес выступал за сборную Мексики на Кубке Америки и после турнира получил несколько дней отпуска от тренерского штаба. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32-х матчах за бело-голубых во всех турнирах и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Команда Марцела Лички сыграет с московским "Спартаком" в рамках 1-го тура Кубка России 31-го июля.
Агент полузащитника "Динамо" Чавеса: против "Спартака" он сможет провести на поле какое-то количество времени
Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Луиса Чавеса, рассказал о состоянии футболиста.
Фото: ФК "Динамо"