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Камоцци: Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу, а также забитым голом", - цитирует Камоцци "СЭ".

Вчера, 28-го июля, московский "Спартак" на выезде одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника Эсекьеля Барко, который перешел в московский клуб из аргентинского "Ривер Плейта". На 49-й минуте матча аргентинец забил первый мяч своей команды прямым ударом со штрафного. Команда Деяна Станковича сыграет с московским "Динамо" в 1-м туре группового этапа Кубка России.

Спартак Франко Камоцци Эсекьель Барко
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