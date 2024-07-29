"Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу, а также забитым голом", - цитирует Камоцци "СЭ".
Вчера, 28-го июля, московский "Спартак" на выезде одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника Эсекьеля Барко, который перешел в московский клуб из аргентинского "Ривер Плейта". На 49-й минуте матча аргентинец забил первый мяч своей команды прямым ударом со штрафного. Команда Деяна Станковича сыграет с московским "Динамо" в 1-м туре группового этапа Кубка России.
Камоцци: Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"