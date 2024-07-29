"Дидье прошел медосмотр для перехода в махачкалинское "Динамо", но контракт пока еще не подписан", - цитирует агента "Матч ТВ".
В прошлом сезоне нападающий провел за "Хатайспор" и "Метц" 27 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. На данный момент 27-летний камерунский вингер является свободным агентом, рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
Агент нападающего Зе: Дидье прошел медосмотр для перехода в махачкалинское "Динамо"
Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы нападающего Дидье Ламкеля Зе, высказался о возможном переходе своего клиента в махачкалинское "Динамо".
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