"У нас есть задача бороться за чемпионство в нынешнем сезоне, будем двигаться от игры к игре. "Зенит" всегда был претендентом на чемпионство, даже когда они не выигрывали РПЛ, всегда считались одним из фаворитов на золото", - цитирует Лунева Metaratings.
Голкипер Андрей Лунев перешел в московское "Динамо" на правах свободного агента этим летом, в прошлом сезоне вратарь выступал за азербайджанский "Карабах". После 29-го тура в сезоне-2023/2024 бело-голубые лидировали в турнирной таблице российского чемпионата и опережали петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре команда Марцела Лички уступила на выезде "Краснодару" (0:1), а петербуржцы одержали победу над "Ростовом" - 2:1 и стали чемпионами России.
Лунев: у "Динамо" есть задача бороться за чемпионство в нынешнем сезоне
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев рассказал о задачах команды на этот сезон.
Фото: ФК "Динамо"