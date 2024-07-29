"Не считаю правильным делать публичными наши разговоры с коллегами из "Ростова", как и с коллегами из других клубов. Это просто некорректно", - цитирует Гафина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" хочет получить за нападающего Егора Голенкова не менее 8-ми миллионов евро, сообщалось, что в услугах клуба заинтересовано московское "Динамо" и "Локомотив". В прошлом сезоне форвард провел за южан во всех турнирах 39 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.
Председатель совета директоров "Динамо" Гафин высказался об интересе клуба к нападающему "Ростова" Голенкову
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался об интересе клуба к нападающему "Ростова" Егору Голенкову.
Фото: ФК "Ростов"