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19-летний вингер "Пахтакора" Уринбоев может перейти в "Спартак"

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Нападающий "Пахтакора" Мухаммадали Уринбоев может перебраться в Россию.
Фото: Getty Images
По информации источника, 19-летний фланговый форвард "Пахтакора" Мухаммадали Уринбоев может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Сообщается, что российский клуб серьезно интересуется вингером и переговоры между сторонами проходят позитивно.

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев провел во второй команде английского "Брентфорда" на правах аренды. Его контракт с "Пахтакором" истекает в конце этого года. Transfermarkt оценивает футболиста из Узбекистана в 250 тысяч евро.

Источник: Championat.Asia

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