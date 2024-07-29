По информации источника, 19-летний фланговый форвард "Пахтакора" Мухаммадали Уринбоев может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Сообщается, что российский клуб серьезно интересуется вингером и переговоры между сторонами проходят позитивно.
Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев провел во второй команде английского "Брентфорда" на правах аренды. Его контракт с "Пахтакором" истекает в конце этого года. Transfermarkt оценивает футболиста из Узбекистана в 250 тысяч евро.
Источник: Championat.Asia
19-летний вингер "Пахтакора" Уринбоев может перейти в "Спартак"
Нападающий "Пахтакора" Мухаммадали Уринбоев может перебраться в Россию.
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