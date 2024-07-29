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Голенков: буду доволен попаданием "Ростова" в топ-3

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал, какое место в турнирной таюлице его удовлетворит по итогам сезона РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Я буду доволен попаданием в топ-3. Думаю, это реально", - приводит "Матч ТВ" слова Голенкова.

"Ростов" в стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги сыграл вничью на своем поле с московским ЦСКА в 1-м туре (0:0), а во втором - одержал уверенную победу в Самаре над "Крыльями Советов" со счетом 3:1. На данный момент у команды Валерия Карпина 4 набранных очка, с которыми она занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.

Егор Голенков Ростов
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