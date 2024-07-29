"Готов ли этот ЦСКА бороться за чемпионство? Думаю, да. Я уже пять лет в ЦСКА. Ванька — примерно столько же. Жемалетдинов пришёл. Мы уже набрались опыта, можем подсказать молодым. И мы видим, как они сейчас прогрессируют. Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Напомним, что по итогам прошлого сезона московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. Руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова и назначило на его место Марко Николича. который ранее работал в "Локомотиве".
В 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА на выезде сыграл в безголевую ничью с "Ростовом", а уже в следующем матче разгромил "Пари НН" в гостевом матче со счетом 3:0. Команда Марко Николича сыграет в одной группе Кубка России с грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и "Пари НН".
Дивеев: этот ЦСКА готов бороться за чемпионство
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что "армейцы" могут побороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: РФС