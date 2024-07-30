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Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе нападающего Маухуба в "Динамо"

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Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе нападающего "Раджа Касабланки" Эль-Мехди Маухуба.
Фото: GETTY IMAGES
"Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

Ранее агент игрока заявил, что форвард прошел медосмотр для перехода в московское "Динамо". Эль-Мехди Маухуб провел за "Раджа Касабланка" во всех турнирах 24 матча и отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего марокканца в 600 тысяч евро. Форвард является игроком сборной Марокко до 23-х лет.

Дмитрий Гафин Динамо
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