"Мечта играть в ЦСКА? Нет! Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры. Какая у меня мечта? Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском "Реале". Я считаю, что это возможно, и у меня есть шансы", - цитирует Гогуа "РБ Спорт".
Центральный защитник Седрик Гогуа перешел в подмосковные "Химки" из ярославского "Шинника" этим летом на правах свободного агента. Ранее ивуариец выступал за СИК, "Ротор", "Истиклол", "Партизан", "Тамбов" и ЦСКА. Гогуа провел в РПЛ 31 матч и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 250 тысяч евро, контракт Седрика с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона.
Во 2-м туре подмосковный клуб на своем поле уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:3, а в следующем туре сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Защитник "Химок" Гогуа: хочу в будущем играть в мадридском "Реале". Я считаю, что у меня есть шансы
Защитник "Химок" Седрик Гогуа заявил, что в будущем может сыграть за мадридский "Реал".
Фото: ФК "Химки"