"Краснодар" сейчас пожинает плоды решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Ещё в прошлом сезоне никто не понял увольнения, и я один из первых кричал: "Как можно убирать Ивича, чья команда идёт на первом месте? И на его место назначать человека, который видел футбол только по телевизору". Благодаря бестолковому решению "Краснодар" оплошался в прошлом году и в этом сезоне это продолжается", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что "Краснодар" лидировал в турнирной таблице российского чемпионата после зимней паузы в сезоне-2023/2024. Руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Ивича после трех матчей без побед и назначило на его место Мурада Мусаева, который ранее уже работал в клубе. По итогам прошлого сезона "быки" заняли второе место, отстав от петербургского "Зенита" на одно очко.
В 1-м туре РПЛ текущего сезона южане сыграли с грозненским "Ахматом" на выезде вничью - 1:1, а во 2-м туре принимали на своем поле махачкалинское "Динамо" - команды также не смогли выявить победителя (0:0). Напомним, что "Краснодар" сыграет в одной группе Кубка России с московским ЦСКА, грозненским "Ахматом" и "Пари НН".
Мостовой: "Краснодар" пожинает плоды бестолкового назначения Мусаева
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"