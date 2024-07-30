"Меня очень хотел видеть в команде главный тренер Артига. Это стало ключевым в принятии решения", - цитирует Веру "Матч ТВ".
Аргентинский полузащитник Лукас Вера перешел из "Оренбурга" в подмосковные "Химки" этим летом за 1 миллион евро. В прошлом сезоне полузащитник провел за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.
Полузащитник Лукас Вера объяснил, почему перешел из "Оренбурга" в "Химки"
Полузащитник Лукас Вера рассказал о причине перехода из "Оренбурга" в "Химки".
Фото: ФК "Химки"