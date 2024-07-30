"Мне кажется, "Зенит" проделал работу над ошибками, не хочет повторить неудачи прошлого сезона. Видно, что команда на старте чемпионата очень сильна. Всем остальным клубам придётся соответствовать "Зениту", чтобы интрига была жива, а чемпионат был такой же интересный, как годом ранее", - цитирует Шелию "Матч ТВ".
После 29-го тура РПЛ в сезоне-2023/2024 петербургский "Зенит" занимал второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отставал от московского "Динамо" на одно очко. В заключительном туре команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" (2:1), а бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" (0:1), благодаря чему петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз кряду.
В Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1 и стала обладателем трофея. В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Красноадра", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Шелия: "Зенит" проделал работу над ошибками, не хочет повторить неудачи прошлого сезона
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Ахмат"