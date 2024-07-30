"Футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с 19-летним нападающим Дмитрием Радиковским. Новое соглашение с игроком будет действовать до 2028 года", - сообщает пресс-служба клуба.
Дмитрий Радиковский не выступал за московский "Локомотив" в официальных матчах. В прошлом сезоне нападающий отправился в аренду в дзержинский "Арсенал", где принял участие в 14-ти встречах, отметился 5-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 300 тысяч евро.
Сегодня, 30-го июля, московский "Локомотив" примет на своем поле "Ростов" в 1-м туре группового этапа Кубка России.
"Локомотив" продлил контракт с 19-летним нападающим Радиковским
Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Радиковским.
Фото: ФК "Локомотив"