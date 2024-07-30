"Конечно, "Химки" - конкурент "Зенита" за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место. У нас отличный тренер и хорошие игроки. Мы пока новая команда, привыкаем друг к другу - нам нужно немного времени", - цитирует Гогуа "РБ Спорт".
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Химки" сыграли вничью с другим новичком лиги махачкалинским "Динамо" (1:1), а во 2-м туре на своем поле уступили московскому "Спартаку" (1:3). Седрик Гогуа не провел ни одного матча за подмосковный клуб в этом сезоне, так как "Химки" пока что не могут заявить центрального защитника.
Петербургский "Зенит" на старте сезоне одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 4:2, в 1-м туре РПЛ разгромил на выезде самарские "Крылья Советов", а во 2-м туре показал такой же результат в гостевом матче с казанским "Рубином".
Гогуа: "Химки" - конкурент "Зенита" за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место
Защитник подмосковных "Химок" Седрик Гогуа заявил, что клуб составит конкуренцию петербургскому "Зениту" за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"