По информации источника, махачкалинское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с грузинским защитником Джемалом Табидзе.
В прошлом сезоне Джемал Табидзе провел за греческий "Панетоликос" во всех турнирах 7 матчей и отметился одной результативной передачей. Ранее грузинский защитник выступал за "Уфу", "Динамо Тбилиси" и екатеринбургский "Урал". На счету игрока 82 матча в Российской Премьер-Лиге, один забитый мяч и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 500 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
"СЭ": махачкалинское "Динамо" подпишет грузинского защитника Табидзе
Грузинский защитник Джемал Табидзе в скором времени перейдет в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"