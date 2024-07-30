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"СЭ": махачкалинское "Динамо" подпишет грузинского защитника Табидзе

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Грузинский защитник Джемал Табидзе в скором времени перейдет в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"
По информации источника, махачкалинское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с грузинским защитником Джемалом Табидзе.

В прошлом сезоне Джемал Табидзе провел за греческий "Панетоликос" во всех турнирах 7 матчей и отметился одной результативной передачей. Ранее грузинский защитник выступал за "Уфу", "Динамо Тбилиси" и екатеринбургский "Урал". На счету игрока 82 матча в Российской Премьер-Лиге, один забитый мяч и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 500 тысяч евро.

Источник: "СЭ".

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